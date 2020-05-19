Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun’a vardığı 19 Mayıs 1919’da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."