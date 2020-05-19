Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun’a vardığı 19 Mayıs 1919’da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."
Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 - 10:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,
705217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705217.aspx
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