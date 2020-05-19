Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma  kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun’a vardığı 19 Mayıs 1919’da bu ruha  sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19  Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."