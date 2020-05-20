Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla başlatılan "Türkiye’de Huzur" uygulaması sayesinde suçlulara göz açtırılmıyor. Ülke genelinde suçluların yakalanması amacıyla yılın ilk beş ayında beş operasyon yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri tarafından helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 585 bin 327 kişi kontrolden geçirildi.

1 MİLYON 107 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 678 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiği operasyonlarda beş kilo eroin ve sekiz kilo esrar ve 28 adet tarihî eser ele geçirildi. Huzur uygulamaları sırasında, koronavirüs sebebiyle denetlenen araç sayısı artırıldı. Kontrol edilen 1 milyon 107 bin 557 araçtan, 20 bin 220'ine idari işlem yapıldı. Alınan tedbirlere uymadığı tespit edilen bin 979 otobüs, 458 taksi şoförü ve 17 bin 783 diğer araca para cezası kesildi. Ayrıca, 40 bin 687 park ve 11 bin 986 yürüyüş alanı da denetlendi.

Öte yandan, operasyonlarda, vatandaşların en çok sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Bu kurala uymayan 11 bin 830 kişiye para cezası verildi. Yine, sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 7 bin 607 ve 65 yaş üstü kısıtlamasına uymayan 4 bin 93 kişi hakkında da para cezası uygulandı.