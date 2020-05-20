Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca Yusuf olarak da bilinen "uçan kale"lerin bakımlarını yapabilme kabiliyetine sahip olan fabrikayla Türkiye, yılsonu itibariyle retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini de hem Türkiye envanterindeki hem de dünyadaki diğer A400M'lere yine Airbus dışında uygulayabilen tek ülke olacak. A400M Retrofit Proje Bakım Mühendisi Üsteğmen İsmail Barış Sağlam uçağın Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımlarının Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 3 ayda tamamlandığını belirterek, "2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde, uçağın ilk envantere girdikten bugüne kadar ki kullanıcı geri dönüşlerinin ve tasarım değişikliklerinin yer aldığı bir paketin de uçağa uygulanması planlanmaktadır. Retrofit dediğimiz bu uygulamaları Airbus dışında sadece biz uyguluyoruz, uygulayacağız. 2020 yılı sonunda bu proje başlayacak" dedi.