Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cuma günü telekonferans yöntemiyle yapılacak toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadelede illerdeki son durum olacak. Erdoğan, pandemi günlerinde illerin yaşadıkları sorunları ve talepleri dinleyecek.

İl başkanları, toplantıda vatandaşın merak ettikleri konuları da Erdoğan’a iletecek. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların en çok merak ettikleri konular arasında sosyal yardım ve desteklerden nasıl yararlanılacağı, maskelere kolay ulaşım, yeni normalleşme sürecinde neler yapılacağı yer alıyor. Bu konulara açıklık getirilmesi beklenen toplantıda, il başkanlarına salgının sadece Türkiye’yi değil, tüm dünya ülkelerini etkilediği, benzer süreci diğer ülkelerin de yaşadığı ve hükümetin gerekli tedbirleri aldığı anlatılacak.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ertelenen kongreler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce parti kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantılarda kongrelerin bayramdan sonraki hafta başlanmasını istemişti. Cuma günü yapılacak toplantıda yarım kalan kongrelerin ne zaman başlayacağı ve normalleşme sürecinde nasıl yapılacağı netlik kazanacak. Üzerinde çalışılan taslağa göre, kongrelerin sosyal mesafe kuralına göre yapılması, az katılım sağlanması ve daha önceki kongreler gibi büyük salonlarda şölen şeklinde gerçekleştirilmemesi planlanıyor.