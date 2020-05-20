Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, karantinadaki 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı
20.05.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,
705472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705472.aspx
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