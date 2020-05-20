Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılış törenine Japon Başbakanı Abe'nin video konferans yoluyla katılacağı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayıs Perşembe günü hizmete giriyor. Toplam 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin tabelası asıldı. Çevre düzenlemesi yapılan ve çam ve sakura ağaçları dikilen hastane havadan görüntülendi. 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor. 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor. 725 poliklinik odası, 3’ü hibrit toplam 90 ameliyathane ile hastane günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip olacak.

107 branşta hizmet verecek

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek olan hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor. Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft Intraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak. “Enerji ve Çevre Dostu” tasarımlarla inşa edilen hastanede 654 kişilik 2 adet konferans salonu da bulunuyor.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin ilk etabı 20 Nisan’da açılmış ve bu tarihten itibaren hastaneye yalnızca Covid-19 hastaları nakledilmişti.