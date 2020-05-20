Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Covid-19 ile mücadeleye ilişkin, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ordulara bakıldığında vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı."

Akar, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya’daki dengeler önemli oranda değişti." açıklamasında bulundu.