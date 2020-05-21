Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü" diyen Koca şunları söyledi: “Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir. Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Buradan kod alınacak ardından bunu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Herkese özel bir kod olacak. Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak mecburiyetinde kalmayacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ile bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.

65 YAŞA MEMLEKET İZNİ

65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili Cumhurbaşkanı’mızla da görüştüm. Cumhurbaşkanı’mızın talimatları ve Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 65 yaş üstü büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit yere gittiğinden eminsek sağlık açısından problemleri yoksa ilgili kaymakamlıktan, bir ay dönmemek üzere bir izin vereceğiz.”

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi talebini, bugünden itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi, Vefa Destek Hattı ya da “Alo 199” hattından yapabilecek. Başvuranların Covid-19 evde izolasyon durumu, sistemden otomatik sorgulanacak. Refakatçiler 72 saat içinde geri dönebilecek.