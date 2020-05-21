Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığında, Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende, Covid-19 tedbirleri uygulandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve bakanlık personelinin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı törende konuşan Millî Savunma Bakanı Akar, salgınla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadele konusunda diğer ülkelerinkilerle kıyaslandığında en başarılı ordu olduğunu belirtti. Akar "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular; ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde TSK en başarılı durumda. Gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve hiçbirinde kritik durum yok" dedi.

1.411 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Salgına yönelik tedbirler alınırken terörle mücadelenin de artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Akar "Bu çerçevede beş operasyon bölgesinde, mavi vatanımızda TSK'nın kahraman mensupları büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiriyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahramanca ve fedakârca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1.411 terörist, operasyonlar sonucu etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu.

TSK İLE LİBYA’DAKİ DENGE DEĞİŞTİ

Bakan Akar, Libya'daki askerî eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan ulusal mutabakat hükûmeti unsurları büyük başarılar sağladı" dedi.

300 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Mutabakatlar dâhilinde Suriye'nin İdlib şehrindeki faaliyetlerin de sürdüğünü ifade eden Akar "Birtakım radikal grupların yaptığı provokasyonlar, girişimler oldu. Ruslarla koordinasyon hâlinde yaptığımız çalışmalar var. 300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor" diye konuştu.