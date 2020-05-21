Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada korona virüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacağı belirtildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu: Covid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır
21.05.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bayram namazı,
705733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705733.aspx
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