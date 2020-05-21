Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bu tesisler içinde şehir hastaneleri moderne donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11'nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz."

"Covid 19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır."

"Kaliteli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık bakımında önemli bir konuma getirecektir. Sağlık turizminde önde olan her ülkeden hemen hemen daha iyi bir altyapıya sahibiz. Türkiye dünyaya sağlık hizmeti sunmaya taliptir."

"Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorluklara göğüs gören sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada pek az ülke sahiptir."

"Her geçen gün güçlenen sağlık sektörümüz Türkiye'nin adını dünyaya sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır. "

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