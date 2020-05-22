Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinde ezan yerine İtalyan partizanlarının söylediği 'Çav Bella' isimli şarkı çalındı. CHP'li bazı isimler ise destek mesajları ile provokasyonu kameraya alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkinliğe alkış tutanlardan biri de CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir oldu. Özdemir daha sonra gözaltına alındı. Aynı partinin İzmir il başkanlığı ise olayla ilgili bugün suç duyurusunda bulunacak. Skandalı gerçekleştirenlere ve rezilliği sosyal medyada övenlere karşı çok yönlü soruşturma sürüyor. Mübarek Ramazan ayında yapılan bu küstahlığa ise tepkiler dinmiyor:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Ses sistemine kanun dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek ramazan ayında bütün Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezî ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle problemi olanın milletin ta kendisiyle problemi olduğunu biliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin senelik inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!..

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan: Bu hayırlı ve mübarek günde bu şekilde mesnetsiz bir davranışta bulunan kişiler hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduk. Konu yargıya intikal ettirildi. Kısa sürede sorumlu kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz. Ezandan kısa bir süre önce merkezî sistem açılıyor. Bu sistemin frekanslarına giren kişi ya da kişiler de bu ahlaksız olayı gerçekleştirmiş ne yazık ki. Vatandaşlarımızın bu olaya sağduyulu bir şekilde tepki göstermesini memnuniyetle karşıladık. Her siyasi görüşten vatandaşımız bu olayı esefle kınadı. İnanıyoruz ki, bu olayın sorumluları en kısa zamanda hukuk önünde hesap vereceklerdir.

DÜN YİNE SALDIRI

Bu arada İzmir Müftülüğü, müzik skandallarının dün de devam ettiğini belirterek, “20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün (dün) yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Tedbir amaçlı İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir” açıklaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor.