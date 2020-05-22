Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenindeki konuşmasında, İstanbul'un uluslararası bir sağlık merkezi haline geldiğini belirterek, "Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır." dedi. Bu merkezlerin başatının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Öbür tarafta yine Yeşilköy'de hemen pistin yanında malum rahmetli Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'dir. Bir diğeri de Feriha Öz Hastanesi, o da Sancaktepe'dedir. Bunlar 1005 artı 1005 olmak üzere yataklı iki hastanedir. Yine bu süreç içerisinde bir de 100 yataklı Hadımköy'de daha önce askerlerimiz için Sultan 2. Abdülhamid tarafından inşa edilmiş olan hastaneyi restore ederek, o da muhteşem bir eser oldu. İnşallah onu da Yeşilköy Acil Hastanesi'yle beraber aynı gün açacağız."

Japonya Başbakanı Abe'ye açılışa katıldığı için teşekkür eden Erdoğan, geçmişte Japon firmalarla Marmaray ve Osman Gazi Köprüsü gibi çok önemli altyapı projelerine imza attıklarını hatırlatarak, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin iş birliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismiyle müsemma olması için hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği sakura ağacıyla donattık. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

TÜM GÖSTERGELER OLUMLU

Kovid-19'dan dolayı şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi zorluklar, sıkıntılar çektiğini anlatan Erdoğan, "Gerek vaka, gerek vefat sayısı, gerekse sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından son derece iyi bir konumdayız. Nitekim dün itibarıyla günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var." dedi.

"GÜÇLÜ LİDERİNİZLE VİRÜSÜ YENDİNİZ"

Hastanenin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Japonya Başbakanı Abe Şinzo ise, "Ne kadar uzakta olsam da kalbim Sayın Erdoğan ve sevgili Türk halkıyla beraberdir." dedi. Aslında haziran ayında açılması planlanan hastanenin, koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlandığını hatırlatan Abe, "Böylece bir Japon firmamızın, Türkiye'nin salgınla mücadelesine katkıda bulunmuş olmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum. Türk halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği altında salgınla mücadele etmek için seferber olmalarına gönülden saygı duyuyorum. Alınan tedbirlerin neticesi olarak Türkiye'de vaka sayısı oldukça azaldı, 4 Mayıs tarihinde, normalleşme planı açıklandı. Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 80'den fazla ülkeye de yardım elini uzatan Türkiye'ye derin saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele etmek için uluslararası iş birliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Abe şunları kaydetti: "Japonya'da geliştirilen ve koronavirüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen Avigan ilacından bahsedersem, insani bakımdan bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik araştırmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede, Avigan ilacını Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen, uluslararası örgütlerle iş birliği yaparak, sağlık ve tıbbi alanda çalışanlara teknik destek ve malzeme bağışı sağlayacağız."

21. YÜZYILDA SAĞLIK ÜLKESİ OLACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin açılışında yaptığı konuşmada son 18 yılda 636 hastane binasının yapıldığını ve Türkiye'ye 87 bin 512 yatak kapasitesinin kazandırıldığını söyledi. 2016 yılından itibaren 10 şehir hastanesinin faaliyete geçtiğini kaydeden Koca, "Kovid-19 salgınıyla mücadele aşamasında bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu hep birlikte yaşayarak görmüş olduk. Birçok ülkede hastane yatağı ve yoğun bakım kapasiteleri yetersiz olurken, ülkemizde bu altyapı sayesinde sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altına alınmıştır" dedi.

Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirme hedefinin en önemli yapı taşlarından birisinin şehir hastaneleri olduğunu kaydeden Koca, "Artık iftiharla söyleyebilirim ki sahip olduğu sağlık tesisleri ve kalifiye sağlık personeliyle Türkiye sadece kendi ülkesine değil, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Hep söylediğimiz gibi şehir hastanelerimiz donatılan son modern teknoloji ve fiziksel konforuyla hastanecilik alanında ulaşılan en son merhaledir. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" ifadelerini kullandı.

107 BRANŞTA HİZMET

2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor. 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede; erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. 107 branşta hizmet verecek olan hastanede, 725 poliklinik odası, 3’ü hibrit toplam 90 ameliyathane ile günlük 35 bin ayakta hasta alabilecek.