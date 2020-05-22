Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır devam eden erime Antakrtika'da sıra dışı bir gelişmeye neden oldu. Buzlar hızla erirken, doğanın dengesi de değişiyor. Buzun yerini ise 'açık yeşil' bir tabaka kaplamaya başladı bile.



İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ile Antarktika Araştırma Kurumundan biyologlar, sonuçlarını "Nature Communications" dergisinde yayımladıkları araştırmada, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan yosun örtülerinin yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceğini söyledi.



Antartika'da 6 yıl boyunca uydu ve saha gözlemleri yapan araştırmacılar, tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1679 yosun bölgesi tespit etti. Kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtülerinin toplamda 1,9 kilometrekare alana yayıldığı belirtildi.

Küresel ısınmanın oluşturduğu erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların yılda 479 ton karbon salımını soğurabileceği kaydedildi.



Yosun örtülerinin halihazırda bazı mantar sporları ve bakterilere yuva sağladığına dikkati çeken araştırmacı Matt Davey, "Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Diğer yandan uzun süredir su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. Eğer bu şekilde devam ederse Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç bir son bekliyor.