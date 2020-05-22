Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerine sahibine/ işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1.384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. 53 bin 896 personel katıldığı uygulamada, 10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı da kontrol edildi.