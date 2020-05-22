Normalleşme planı çerçevesinde, bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen dört saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibariyle başladı.
15-20 yaş arasının sokağa çıkma izni başladı
22.05.2020 - 11:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Normalleşme planı çerçevesinde, bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen dört saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibariyle başladı.
Etiketler : sokağa çıkma izni,
705981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705981.aspx
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