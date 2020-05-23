Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 tedbirleri çerçevesindeki sokağa çıkma sınırlaması, 81 ilde aynı anda ilk defa Ramazan Bayramı'nda uygulanacak. Dün gece başlayan sınırlama, 26 Mayıs gece yarısı sona erecek. Bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Bayram günleri online satış yapan yerler de dahil hepsi kapalı olacak. 23-26 Mayıs'ta sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı serbest. Gazeteler basılmayacak, nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık kalacak. Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar dışarı çıkabilecek. Yine ilk gün şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyaretine gidebilecek. Talep hâlinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.