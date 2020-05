Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki bazı camilerde ezan yerine 'Çav Bella' dinletilmesi rezaletine sessiz kalan CHP'yi eleştirdi. 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'nin milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti hâline getirdiğini belirterek şunları kaydetti: Bu son olayda da CHP yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. Ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk, fitne, fesat peşinde koşuyor. İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor. 15 Temmuz gecesi de sala okunan camilere saldırıp imamları darbeden ezan, bayrak, vatan düşmanı müstevli zihniyet aklınca rövanş alıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır. Şundan emin olsunlar ki bu milletin son ferdinin, son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklardır.



HÜSRANA UĞRADILAR

Küresel bir krizi sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışarak, gerçeği karartma teşebbüsünde bulunmalarının da ayrı bir idrak sapması olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

Salgın başladığında özellikle CHP kanadının garip bir heyecana kapıldığını herkes gibi sizler de fark etmişsinizdir. Bunların hesabına göre salgın ülkemizi kasıp kavuracak, tüm fabrikalar kapanacak, toprak işlenmeyecek, istihdam çökecek, ekonomi yerle yeksan olacak, millet isyan edecekti. Böylece hükûmet yıkılacak, meydan da kendilerine kalacaktı. Ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine iktidar çıkarma hevesi bir kez daha tüm benliklerini kaplamıştı. Tabii yine hüsrana uğradılar.



NORMALLEŞME ADIMLARI

Bayramdan sonra karar vereceğiz

Salgının gerilemesiyle birlikte normalleşme takviminin de işlemeye başladığını hatırlatan Erdoğan, veriler müspet yönde seyrettikçe bu adımlara yenilerini eklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Erdoğan, henüz faaliyete geçmemiş iş yerleri ve sosyal alanlarla ilgili kararın da gelişmelere göre bayram sonrası verileceğini belirtti.

Erdoğan, bu yılın 27 Mayıs'ının farklı olacağına da dikkati çekerek şöyle konuştu: Sembolik bir ekiple inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışını yapacağız. Bu açılış, inanıyorum ki CHP zihniyetinin yine farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak. CHP zihniyetinin arkasında durduğu o zamanın yargısının nasıl oluyor da işte devrin başbakanını ve arkadaşlarını idam ettiklerini göstermesi bakımından çok önemli.



YOUTUBE'LARDAN NETİCE ALINMAZ

Başbakan onayı olmadan, sen o adımı atamazsın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde görev verdiği bazı isimlerin yaptıklarını eleştirerek, şunları söyledi: "Başbakanlığım döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerin de şimdi bunlarla (CHP) aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını üzüntüyle takip ediyorum. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün bakan durumunda olanlar veyahut daha farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler. Ya sen bakansın, atılan bir adımda başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da sanki o işleri kalkıp 'Ben, ben, ben...' Ne beni ya, nasıl oluyor? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın bir bakan olarak adım atacaksın? Bunu kime yutturuyorsunuz? Öyle kalkıp YouTube'larda, topladığınız belli adımlarla netice almanız mümkün değil. İyi olan her şeyi biz şu anda takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabı içerisinde olanlara da zaten milletim hesabını sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner.



378 KİŞİLİK KONFERANS

Erdoğan, Türkiye genelinde 90 nokta ve 378 kişi ile yapılan en geniş katılımlı video konferansta konuştu.