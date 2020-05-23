Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çirkin saldırıya ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı. Mübarek ramazan ayında yapılan edepsizliğe tepki ise dinmiyor.



BAHÇELİ: NAMERTLER CEZALANDIRILMALIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, skandala tepki gösterirken özetle şunları kaydetti: “Merkezî ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur. Camilerimize yapılan menfur saldırının kim ya da kimler tarafından planlandığı, hangi amacı ve aracı figüranları sahaya sürdüğü ümit ediyorum ki kısa süre içinde tespit edilecektir. Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertlerin bulunup gecikmeksizin cezalandırılmaları acil bir ihtiyaçtır. Bayrağımıza el uzatanın eli kırılacak, ezanımıza dil uzatanın dili koparılacak, vatanımıza ve milletimize kast edenlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.”



ŞENTOP: EZAN BİN YILLIK MÜHÜR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ezanın, bin yıllık bir gayretin ve imanın bu topraklardaki mührü olduğuna vurgu yaparak “Bu yüzden ezan sadece ibadet çağrısı değil, aynı zamanda hürriyetimizin sembolüdür. Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur. Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir” dedi.



ALTUN: KABUL EDİLEMEZ SALDIRI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da camilerin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesinin kabul edilemez bir saldırı olduğunu söyledi. Altun “Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş hâlinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir’de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı. CHP İzmir İl Başkanlığı da saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.