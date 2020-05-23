MSB: Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır.
MSB'den celp ve sevk işlemleriyle ilgili açıklama
23.05.2020 - 13:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır.
Etiketler : MSB,
706232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706232.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER