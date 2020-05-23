Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerine kadar rüzgârın kuzey kuzeybatı yönlerden 6 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/sa) fırtınamsı, güney kesimlerinde ise zaman zaman 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yer yer fırtına şiddetine erişecek kuzeyli rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.