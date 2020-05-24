Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.