Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajındaki önemli satırbaşları şöyle:

"Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum.

Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir.

Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız.

İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı. Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizse hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor.

Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı.

Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, ABD dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik."