Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımları ve yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede işbirliği konularını ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
24.05.2020 - 22:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.
Etiketler : cumhurbaşkanı,türkmenistan,görüşme,
706539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706539.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER