Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı pandemi süresince, dünya geneline göre Türkiye'de aile içi şiddet olaylarının azaldığını açıkladı
26.05.2020 - 15:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Ülkeleri etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye’de bu olaylar azaldı. Bu yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştü. Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7’lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31’ lik azalma görüldü."
Etiketler : içişleri,
706823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706823.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER