Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaismailoğlu, ilk seferden itibaren YHT’lerin yarı kapasite ile çalışacağının altını çizerek, gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı olarak dezenfekte edileceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz” dedi.