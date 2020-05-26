Karaismailoğlu, ilk seferden itibaren YHT’lerin yarı kapasite ile çalışacağının altını çizerek, gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı olarak dezenfekte edileceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz” dedi.
Bakan Karaismailoğlu YHT seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirdi
26.05.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVİD-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, “İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07:00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : YHT seferler,
706824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706824.aspx
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