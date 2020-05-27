Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."
Bakan Koca'dan gençlere çağrı
27.05.2020 - 02:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik paylaşımda bulundu.
Etiketler : fahrettin koca,koronavirüs,sokağa çıkma yasağı,
706924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706924.aspx
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