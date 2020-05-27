Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2007’de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe’de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı için paylaşım
27.05.2020 - 22:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ismail durmuş,bakan koca,paylaşım,
707124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707124.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER