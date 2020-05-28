FETÖ'ün sözde TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordusu Komutanı emir subayı görevini yürüten F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. F.Ö., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayına FETÖ'den gözaltı
28.05.2020 - 08:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Ordu Komutanı emir subayı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ege Ordu Komutanı,FETÖ,
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