Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan konferansın bu yılki temel amacı insanlara kriz koşullarında yeni fırsatlar aramaya teşvik etmek. Etkinliğin konuşmacıları stratejik planlama alanında dünyanın önde gelen uzmanları ve farklı alanlardaki sektör liderleri. Uzmanlar, uluslararası ekonomik ortamı değerlendirecek, tahminleri paylaşacak ve kaynakların kısa vadede nasıl harekete geçirileceklerini ve istikrarsız bir ortamda başarılı olacaklarını önerecekler.

Yarın gerçekleştirilecek Synergy Global Forum’da bu yıl bir ilk olacak ve ilk Türk konuşmacı olarak Desnet Teknoloji kurucusu Ömer Ekinci de sahne alacak.. Sadece konuşmacı değil aynı zamanda konusu da Türkiye’den. Anadolu medeniyetinin en köklü geleneklerinden biri olan Ahilik geleneğini ve usta-çırak sistemini teknoloji sektörüne uyarlayarak son beş yılda %300 büyüme yakalayan Desnet Teknoloji’nin kurucusu Ömer Ekinci bu köklü geleneği 54 ülkeden girişimcilere anlatacak.

Ahilik sistemi ile El Terminali ve barkod sektöründe yakaladığı büyümeyi arttıran Ekinci, aynı zamanda geliri çalışanlarıyla paylaşma, çalışana faizsiz kredi olanakları sunma, usta-çırak sistemiyle hem yetişme, hem de yerine çırak yetiştirme ve günü geldiğinde de çalışanlarını kendi işini kurmak üzere desteklemeye dayalı Desnet modelini anlatacak olan Ekinci, aynı zamanda 20 binden fazla girişimciyi ve yatırımcıyı girişimciliğin anavatanı Türkiye’ye yatırım ve iş yapmaya davet ediyor.

Synergy Global Forum, 2015'ten bu yana Rusya ve yurt dışında düzenlenen dünyanın en büyük iş etkinliğidir. Forumun ana amacı, katılımcılara küresel iş fikirlerini uygulamak için bilgi, ilham ve motivasyon sağlamaktır. Forum konuşmacıları uluslararası alanda tanınmış uzmanlar, iş dünyasının en çok satan yazarları, Rus ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileridir.

