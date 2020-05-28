Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Vali Yerlikaya beraberindeki ekiple birlikte Fatih Sultan Mehmet Han türbesine yapacağı ziyaret öncesi Fatih Camii avlusunda yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Yerlikaya daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ederek oradan ayrıldı.