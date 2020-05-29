Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van'da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu: 'Son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandı'
29.05.2020 - 00:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son 5 günde Van’da 670 kilo eroin yakalandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan soylu,uyuşturucu,narkotik,
707359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707359.aspx
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