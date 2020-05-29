Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre birçok yasak 1 Haziran’dan itibaren sona eriyor. Bazı kısıtlamalar ise sürüyor. Erdoğan’ın açıkladığı kararlar şöyle:

∂ Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırıldı.

∂ Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

∂ İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

∂ İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

∂ Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

∂ Plajlar, millî parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

∂ 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekânları ile nargile satışı bu kapsamın dışında.

∂ 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam edecek.

∂ 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

∂ Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

∂ Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

∂ 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

∂ Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.

∂ Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.