Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, "Önce, Sancaktepe'de iki ayda inşa ettiğimiz 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Bunun ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum" diye konuştu.

İletişim Başkanlığı da Fetih coşkusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı özel programlarla yaşatılacağını duyurdu. Açıklamada, “Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasından teknelerin Boğaz’da gerçekleştireceği saygı geçidine, Fetih Özel Konseri’nden Okçular Vakfı’nın Fetih Kupası’na kadar birçok etkinlikle fetih sevinci yaşatılacak” ifadeleri yer aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "İstanbul'un Fethi'nin 567.yılını Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız" paylaşımında bulundu.