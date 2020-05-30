Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şezlong ve şemsiyeler de buna göre yerleştirildi, engellilere özel alan hazırlandı. Levhalarda 10 maddelik kurallar sıralandı, sigara içmek sınırlandırıldı. Şezlonglar yerine kişiler kendi havlusunu sererek oluşturulan bölümlerde güneşlenebilecek. Tuvaletlere sensörlü kapı, fotoselli musluk ve temassız sabunluklar takıldı. Duş alanları çoklu değil tekli olarak dizayn edildi. Mesafeyi ihlal edeni, kurala uymayanı, kulelerdeki cankurtaranlar ikaz edecek. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da "Denizde de 1,5-2 metre mesafe olmalı. Denizde bulaşmanın yolu, hastalıklı bireyin hapşırmasıyla olur" dedi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy da ikazların düdük ve anons sistemiyle yapılacağını söyledi.