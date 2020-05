Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilen iki salgın hastanesinden biri olan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini hizmete açtı. Koronavirüs salgınında kaybedilen bütün hocalar ve vatandaşlarla birlikte Prof. Dr. Feriha Öz'e rahmet dileyen Erdoğan "Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemize hizmet eden, bu uğurda fedakârlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'de inşa edilen hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener'in ismini verdik. Böylece ömürlerini insan sağlığına adayan, salgın döneminde de yine büyük bir gayretle çalışırken son nefeslerini teslim eden hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye'nin, hem mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanarak hem de işte buradaki gibi yeni imkânlar üreterek farklı bir konuma geldiğini belirterek şunları kaydetti:

Kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına sahip olan bu hastanemizi, iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hemen pist burada. Aynısı Murat Dilmener'de de var. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde rahatlıkla pist var, bu piste inecek ve buradan yürüme mesafesinde hemen hastaneye gelecek. İster ulusal ister uluslararası hepsine hazır. Niye? Dedik ya sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız.



190'I AŞKIN ÜLKE YARDIM İSTEDİ

Salgın sürecinde sağlık konusunda Türkiye'nin elindeki imkânların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zira şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik. Nazlanmadık, dedik ki; Madem burada kısıntı var, biz de elimizden geleni yapacağız" ifadeleriin kullandı.



DÜNYA GSS’Yİ İNCELİYOR

Erdoğan, muhalefetin kendilerini âdeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasiteleri ve güçlü altyapılarıyla ne kadar önemli olduğunun bu süreçte çok daha iyi görüldüğünü ifade ederek, bugüne kadar hizmete açılan 16 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 11 şehir hastenesinin her birini dünya çapında sağlık kuruluşları olarak inşa ettiklerini dile getirdi.

Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli Genel Sağlık Sigortası sistemini Türkiye'de kurmanın öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ülkemizi ziyaret ediyor. İnşallah salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimizi hem Genel Sağlık Sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir" dedi.



2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ

"İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur.



Dört bin personel üç vardiya çalıştı

∂ Açılışı yapılan hastane, başta yeni tip koronavirüs pandemisi olmak üzere salgın, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak. Yapımı için yaklaşık dört bin personelin üç vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken peyzaj ve otopark alanı 50 bin metrekareden oluşuyor. 500 araçlık otoparkı bulunan hastanenin 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 1.008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede 16 ameliyathane yer alıyor. Hastanede 36’sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36’sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.