Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetih coşkusu Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam etti. Program, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başladı. Ayasofya içinde Fetih suresi tilavetiyle devam eden programda Fetih duası da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video-konferans yoluyla katıldığı programda Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi yapıldı.

Programda konuşan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigârı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık, biz 'İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar' diyerek onun güzelliğine güzellikler katmak için yüzyıllarımızı harcadık. Kubbelerimiz, minarelerimiz, çeşmelerimiz ve bahçelerimizle her semtini birbirinden farklı desenlere bezedik. Yedi tepesine yedi kandil yaktık, boğazına gerdanlıklar taktık. Her karışını sevgiyle suladık, imar ettik. İstanbul'u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet, bizim için dünyada ve ahirette birer berat belgesidir. İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız. Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı olan 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız.



İstanbul’un fethini bir defa daha yaşadık Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethedip dünyanın seyrini değiştirdiği tarihî gün, yine aynı coşku ile kutlandı.