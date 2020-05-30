Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya’da ilk defa Fetih Suresi ve dualar okunacağını açıklamasının ardından Yunanistan bu durumdan rahatsız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fethi’nin 567. yıl dönümü kapsamında Ayasofya'da ilk kez Fetih Suresi ve duaların okunacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından günlük yayınlanan Kathimerini Gazetesi “Ayasofya’da dua. Erdoğan, İstanbul'un fethi sebebi ile açıkladı” başlığını attı. Dimokratia Gazetesi, “İstanbul’un Fetih gününde Ayasofya'ya yürüyüş. Erdoğan'dan tahrik", Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Newsit ise “Erdoğan'dan İstanbul’un fetih gününde Ayasofya'da tahrik edici Korona gösterisi" başlıklarını attı.



Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481) 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilmiş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile cami olarak varlığını sürdürmüştür. Ayasofya Camisi’nin 1936 yılında çıkarılan resmi tapusunda sahibi Ebu’l-Fetih Sultan Mehmet Vakfı gözüküyor. Danıştay 16. Dairesi, hiçbir kanunu düzenleme olmadan müzeye çevrilen Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması ile alakalı davayı halen görüşüyor.