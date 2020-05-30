Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
30.05.2020 - 09:48 | Son Güncelleme: 30.05.2020 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,hava harekatı,terörist,
707649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707649.aspx
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