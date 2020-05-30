Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."