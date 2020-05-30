İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi
30.05.2020 - 19:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi
Etiketler : içişleri bakanlığı,
707751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707751.aspx
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