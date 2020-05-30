Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında şehit olan kahraman polis memurumuz Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sıralarında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.