Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine ateş eden ve açılan ateş sonucunda polis memuru Atakan Aslan’ın şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunarak kaçan 2 şüpheli, polis karakoluna giderek teslim oldular.

Saldırının bir numaralı failinin yakalanması için kent genelinde operasyonlar devam ediyor.