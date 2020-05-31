Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Samsunlu şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Hakkâri Çukurca’da ise teröristlerin saldırısı sonucu Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Hataylı Piyade Er Mehmet Günay şehit düştü. Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hâle getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.