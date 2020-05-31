Saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Samsunlu şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Hakkâri Çukurca’da ise teröristlerin saldırısı sonucu Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Hataylı Piyade Er Mehmet Günay şehit düştü. Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hâle getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Kahramanların kanı yerde kalmayacak
31.05.2020 - 03:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Bağlar’da “Dur” ihtarına uymayan kimliği belirsiz kişi polise ateş açtı. Ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Etiketler : şehit,
707823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707823.aspx
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