Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir. Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir
31.05.2020 - 14:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : bakan koca,
707936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707936.aspx
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