Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK"

"Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

"TÜRKİYE 'İNŞALLAH BOL BOL İÇKİ İÇİLİR' DİYEN BAKANLARI DAHİ GÖRDÜ"

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir."

AYRINTILAR GELİYOR...