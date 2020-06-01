Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, babasının ismini hastaneye verdiği için şükran ve teşekkürlerini sunan Kurtulmuş, “Osmanlı’dan kalma Sultan Abdülhamit Han’ın yadigârı olan bu binadaki hastaneye rahmetli babamın ismini, Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş ismini vermesiyse bizler için unutulmaz büyük bir kadirşinaslık ve vefa örneğidir.” dedi.
Kurtulmuş’tan Erdoğan’a teşekkür
01.06.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, babasının adını taşıyan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin millete ve insanlığa faydalı olmasını temenni etti.
Etiketler : Numan Kurtulmuş,
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