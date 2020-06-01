Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, babasının ismini hastaneye verdiği için şükran ve teşekkürlerini sunan Kurtulmuş, “Osmanlı’dan kalma Sultan Abdülhamit Han’ın yadigârı olan bu binadaki hastaneye rahmetli babamın ismini, Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş ismini vermesiyse bizler için unutulmaz büyük bir kadirşinaslık ve vefa örneğidir.” dedi.