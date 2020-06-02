İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 118 gözaltı kararı
02.06.2020 - 09:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,FETÖ,operasyon,gözaltı,
708309 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708309.aspx
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