Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, sivillerin tarım arazilerini yakmaya devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristler Rakka Valiliğine bağlı Suluk kentinde sivillere ait tarım arazilerini yaktı. Yerel kaynaklar, teröristlerin sürekli sivillerin tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken siviller, kendi çabalarıyla yangını sündürmeye çalıştı.
Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor
02.06.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, Rakka Valiliğine bağlı Suluk kasabasında sivillere ait tarım arazisini yaktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Terör örgütü,YPG/PKK,sivil,
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