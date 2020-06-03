Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı üç kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın vefat etmeden önce askerlik başvurusu yaptığı öğrenildi. 20 yaşındaki Çakan’ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken cinayetle ilgili tutuklanan üç şüphelinin ifadelerinde kavganın ilk başta B.A. ve K.H.Y. arasında çıktığını, Çakan’ın ise kavgayı ayırmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Savcılık, adi bir vakayı çarpıtarak sosyal medyada yanlış, yanıltıcı, halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek propaganda amaçlı paylaşımlarla Kürt vatandaşları istismara kalkışan provokatörler hakkında da soruşturma başlattı.



HDP ÇARPITMAYA ÇALIŞTI

Çakan ailesine taziye ziyaretleri de sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çakan ailesine taziyelerini sunan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de yaşananların HDP tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek "Buradaki temel husus ne Kürtçe ne de başka bir şeydir. HDP'nin dünden beri sosyal medyada Kürtçülük üzerinde yaptığı algıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum" dedi.

Baba Nihat Çakan ise oğlunun vefat etmeden önce askerlik başvurusu yaptığını söyledi. Nihat Çakan "Oğlum askere gitmek istiyordu. Hatta yanılmıyorsam geçtiğimiz cuma günü aile hekiminden askerlik için rapor almıştık. İnternet üzerinden başvuru yapmıştık. Hafta sonu olduğu için işlem onaylanmamış, pazartesi gününe kalmıştı. Daha sonra yaşananları hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.